Kondotec Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Kondotec-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der Kurs von 1275 JPY liegt um 7,61 Prozent über dem GD200 (1184,78 JPY), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 zeigt mit einem Kurs von 1256,6 JPY ein "Neutral"-Signal an, da der Abstand zum Kurs +1,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kondotec-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Kondotec zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,77 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Kondotec-Aktie in diesem Bereich also ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kondotec in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.