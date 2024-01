Konaka Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen hat Konaka eine neutrale Bewertung erhalten. Die langfristige Diskussion zeigt eine mittlere Aktivität, während sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Stimmungsbild für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Konaka derzeit um +2,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +3,7 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als neutral eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Bei Konaka wurden neutrale Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert von 7,14 deutet darauf hin, dass Konaka derzeit überverkauft ist, was als positives Signal interpretiert wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI25-Wert von 48, der darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher ein "Gut".

Insgesamt zeichnet sich für Konaka somit eine neutrale Gesamteinstufung ab, basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.