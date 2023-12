Konaka Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Aktie von Konaka ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 387,83 JPY liegt, während der aktuelle Kurs sich auf 390 JPY beläuft. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +0,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 394,56 JPY, was einer Abweichung von -1,16 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung fällt auf, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Konaka aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI für Konaka bei 72,5 liegt, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie von Konaka.