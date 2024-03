Konaka Aktie: Immer langsam!

In den letzten Wochen wurde bei Konaka keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder positive noch negative Themen haben in den sozialen Medien zu signifikanten Unterschieden geführt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Konaka daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Konaka-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 63, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (57,53) ergibt keine überkaufte oder unterkaufte Situation und führt daher zu einem weiteren "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Konaka-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 403,73 JPY. Der letzte Schlusskurs (408 JPY) weicht um +1,06 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (413,8 JPY) ergibt eine Abweichung von -1,4 Prozent und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine durchweg "Neutral"-Einschätzung für Konaka basierend auf verschiedenen Indikatoren.