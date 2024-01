Kona Gold Solutions Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Kona Gold Beverage ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Kona Gold Beverage liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 51,72 Punkten. Somit erhält Kona Gold Beverage eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz im Internet zeigt, dass die Aktivität und die Änderung der Stimmung rund um Kona Gold Beverage neutral sind. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Kona Gold Beverage derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Aufgrund dieser Differenz von 3,13 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

