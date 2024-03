Kona Gold Solutions Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Diskussionen über Kona Gold Beverage in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal für die technische Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Für Kona Gold Beverage ergibt sich ein RSI von 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, zeigt mit einem Wert von 37,08 eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Kona Gold Beverage wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, die langfristig als positiv bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer insgesamt "Guten" Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Kona Gold Beverage eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,16 Prozentpunkten auf. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik daher als "Schlecht" bewertet wird.

