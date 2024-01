Kompliment an alle lululemon athletica-Anleger!

Die Lululemon Athletica-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 397,53 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +22,12 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 460,81 USD über dem letzten Schlusskurs von 485,48 USD, was einer Abweichung von +5,35 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um die Lululemon Athletica-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen negative. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Lululemon Athletica-Aktie abgegeben haben, bewerten diese mehrheitlich positiv, mit 22 Kauf-, 3 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 4 Analysten den Titel als gut und 1 als neutral einstufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 479,24 USD, was eine prognostizierte Entwicklung des Aktienkurses um -1,29 Prozent bedeutet und daher mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Lululemon Athletica-Aktie mit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent schlechter ab und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.