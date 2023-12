Kompliment an alle Zuoli Kechuang Micro-Finance-Anleger!

Die Zuoli Kechuang Micro-finance-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gute Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 13,18 Prozent, was 7,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Zuoli Kechuang Micro-finance-Aktie überkauft ist, basierend auf dem RSI7 von 100 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,62, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite der Zuoli Kechuang Micro-finance-Aktie um 18 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt die Rendite mit 19,23 Prozent deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3 liegt, was 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

