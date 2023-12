Kompliment an alle Zoominfo-Anleger!

Die Analystenbewertung für Zoominfo in den letzten 12 Monaten war größtenteils positiv, mit 13 positiven und 4 neutralen Einschätzungen. Es gab keine negativen Bewertungen, wodurch der Titel langfristig von institutioneller Seite das Rating "Gut" erhält. Es gab keine aktuellen Updates von Analysten im letzten Monat, aber der aktuelle Kurs von 18,83 USD wurde von Analysten analysiert, die eine Entwicklung von 49,95 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 28,24 USD prognostizieren.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich als wichtiges Stimmungsbarometer für Zoominfo. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, obwohl in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung nach Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 12,99 Punkte, was bedeutet, dass Zoominfo momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Zoominfo überverkauft ist (Wert: 20,82), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Einschätzung einer Aktie. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zu Zoominfo waren hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ tendiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.