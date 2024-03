Teqnion AB Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern ist neutral, wenn es um die Teqnion-Aktie geht. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen stattgefunden haben. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, was auf eine positive Stimmung hindeutet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 224,46 SEK, während der aktuelle Kurs bei 215 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt bei -6,22 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein weiteres "Neutral"-Rating. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen indiziert. Der RSI für die Teqnion liegt bei 69,35, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.