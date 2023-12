Kompliment an alle Yeo Hiap Seng-Anleger!

Die Internet-Kommunikation und die Stimmung rund um die Aktie von Yeo Hiap Seng haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yeo Hiap Seng-Aktie bei 0,59 SGD liegt, was einer Entfernung von -9,23 Prozent vom GD200 (0,65 SGD) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,62 SGD, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yeo Hiap Seng-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yeo Hiap Seng-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor und der gleichen Branche hat die Yeo Hiap Seng-Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.