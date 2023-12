Kompliment an alle Yelp-Anleger!

Die Analystenmeinungen zur Yelp-Aktie bleiben neutral, da insgesamt 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegen. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 39,33 USD, was einer erwarteten Performance von -10,81 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 44,1 USD gehandelt wird. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yelp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,04 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 52,56 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral, aber in den letzten Tagen überwogen positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. In der technischen Analyse wird die Yelp-Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs sowohl über der 200-Tage-Linie (GD200) von 37,84 USD als auch über dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt. Daher lautet das Gesamtfazit "Gut".

