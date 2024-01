Kompliment an alle Yantai Tayho Advanced Materials-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tayho Advanced Materials-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 9, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 62,59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tayho Advanced Materials damit ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tayho Advanced Materials-Aktie derzeit -2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Distanz zum GD200 bei -24,29 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um die Tayho Advanced Materials-Aktie gab, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tayho Advanced Materials-Aktie 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung der Aktie von Tayho Advanced Materials als "Gut" basierend auf der RSI-Analyse, der technischen Analyse, Anlegerstimmung und fundamentalen Kennzahlen.