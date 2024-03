Kompliment an alle Workday-Anleger!

Die Analysteneinschätzung für Workday ergibt sich aus den Empfehlungen der letzten 12 Monate. Insgesamt gibt es 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 288,33 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 8,91 Prozent steigen könnte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Workday positiv war, ebenso wie die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Die Handelssignale führen jedoch zu einer negativen Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt eine positive Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einem positiven Rating führt. Auf der anderen Seite ergibt die Analyse der letzten 50 Handelstage ein negatives Rating, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.