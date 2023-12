Kompliment an alle Werewolf Therapeutics-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Werewolf Therapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Werewolf Therapeutics überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,05 und zeigt ebenfalls an, dass Werewolf Therapeutics überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz rund um Werewolf Therapeutics konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist Werewolf Therapeutics mit einem Kurs von 3,53 USD aktuell +37,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +32,21 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Werewolf Therapeutics eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, während größtenteils neutral eingestellt waren. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Werewolf Therapeutics somit in verschiedenen Bereichen eine "Gut"-Bewertung, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.