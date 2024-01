Kompliment an alle Wanguo Mining-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Wanguo Mining-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso ist die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überverkauft, wobei der RSI25-Wert bei 21,68 liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,96 HKD für den Schlusskurs der Wanguo Mining-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5 HKD, was einer Abweichung von +68,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie auch kurzfristig betrachtet mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 3, was eine negative Differenz von -2,15 Prozent zum Branchendurchschnitt ausweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Wanguo Mining eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Wanguo Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 94,93 Prozent erzielt, was 90,21 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe mit einem "Gut".