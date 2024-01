Kompliment an alle Wangfujing-Anleger!

In den letzten vier Wochen konnte bei Wangfujing eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wangfujing daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Wangfujing im letzten Jahr eine Rendite von -48,12 Prozent erzielt, was 54,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -0,05 Prozent, und Wangfujing liegt aktuell 48,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Wangfujing liegt aktuell bei 51,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 62 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Wangfujing. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.