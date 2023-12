Kompliment an alle Walkabout Resources-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, das dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Walkabout-Aktie liegt derzeit bei 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 55,32 weniger volatil als der RSI7 und zeigt an, dass die Walkabout-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Walkabout.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Für Walkabout wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Stimmungsbild auf lange Sicht führt.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,11 AUD mit dem aktuellen Kurs von 0,1375 AUD eine Abweichung von +25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Walkabout veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen gab es jedoch weder starke positive noch negative Diskussionen rund um Walkabout, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.