Kompliment an alle Wabash National-Anleger!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Wabash National jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für Wabash National in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Daher bekommt das Unternehmen von uns eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht erhält die Wabash National-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,73 USD mit dem aktuellen Kurs (25,29 USD) vergleicht, was einer Abweichung von +6,57 Prozent entspricht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (25,5 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle KGV von Wabash National 5, was im Vergleich zum durchschnittlichen KGV von 33 in der Branche "Maschinen" auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent liegt Wabash National 16,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.