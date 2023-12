Kompliment an alle Vista Gold-Anleger!

Der Aktienkurs von Vista Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 13,7 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -30,4 Prozent für Vista Gold führt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 13,7 Prozent, und Vista Gold verzeichnete eine Unterperformance von 30,4 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Vista Gold derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine Dividendenrendite von 8287,19, was zu einer Differenz von -8287,19 Prozent zur Vista Gold-Aktie führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Vista Gold liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Vista Gold weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vista Gold-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Vista Gold abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 2,25 USD. Dies würde einer möglichen Steigerung um 400 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,45 USD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhalten die Vista Gold-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.