Kompliment an alle Viking Therapeutics-Anleger!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Werte reichen von 0 bis 100. Der RSI der Viking Therapeutics liegt bei 32,49, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird dieser Kategorie daher ein "Gut" zugewiesen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Viking Therapeutics gab es jedoch in den letzten Tagen verstärkt negative Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Viking Therapeutics liegt bei 27 USD, was auf eine potenzielle Kursentwicklung von 42,86 Prozent hinweist. Auch hier wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Viking Therapeutics mit 205,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 191 Prozent. Auch im Branchenvergleich der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 177,11 Prozent weit über dem Durchschnitt von 28,29 Prozent. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.