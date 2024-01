Kompliment an alle Veeva-Anleger!

Der Aktienkurs von Veeva hat im letzten Jahr eine Rendite von 4,62 Prozent erzielt, was jedoch 15,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20,28 Prozent liegt. Im Bereich der Gesundheitstechnologie beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 36,06 Prozent, und Veeva liegt gegenwärtig 31,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Veeva liegt bei 18,48, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Veeva bei 49,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 50 Prozent liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" weist einen Wert von 100,23 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Veeva veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Veeva befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.