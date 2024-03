Kompliment an alle Valero Energy-Anleger!

Bei einer Dividende von 3,1 % liegt die Ausschüttung von Valero Energy im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch niedriger als der Branchendurchschnitt von 19,89 %. Die Differenz beträgt 16,79 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Valero Energy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung ermöglicht. Zusätzlich wurden 6 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Valero Energy-Aktie liegt bei 41 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 44,03 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Laut den Analysten-Einschätzungen erhalten wir insgesamt eine positive Bewertung, da 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 161,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,09 % entspricht. Aufgrund dieser Analyse führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Gut".