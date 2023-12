Kompliment an alle Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais-Anleger!

Eine Analyse der Anlegerstimmung, des Relative Strength Index (RSI), des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse zeigt ein insgesamt positives Bild von Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas eingestellt waren. Es gab an einem Tag eine überwiegend positive Diskussion, keine negativen Diskussionen und an zwei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 11,11 Punkten und der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 6,67, was bedeutet, dass die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der GD200 verläuft bei 1,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,55 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,51 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +15,67 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Anlegerstimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse auf eine positive Einschätzung von Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas hinweist.