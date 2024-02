Kompliment an alle United States Steel-Anleger!

Die United States Steel-Aktie wird derzeit an verschiedenen Fronten bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,67 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 46 USD liegt somit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (45,82 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der United States Steel-Aktie bei 9,78 und damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Aktie. Der RSI7 liegt bei 52,41 und der RSI25 bei 63,17, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt wird die United States Steel-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet, während die fundamentale Analyse ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index und das Sentiment und Buzz im Netz führen hingegen zu einer neutralen bis negativen Gesamtbewertung der Aktie.