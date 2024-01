Kompliment an alle United States Steel-Anleger!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass United States Steel im Vergleich zu anderen Aktien des "Materialien"-Sektors eine Rendite von 92,01 Prozent erzielt hat, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 54,32 Prozent, wobei United States Steel mit 37,69 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel einen Wert von 10,14 auf, der deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 95,69. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung weiter bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die United States Steel-Aktie momentan überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält United States Steel eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.