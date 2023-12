Kompliment an alle United States Steel-Anleger!

Der Aktienkurs von United States Steel hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 92,01 Prozent erzielt, verglichen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 15,16 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies bedeutet eine Outperformance von +76,85 Prozent im Branchenvergleich für United States Steel. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit 15,16 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, und United States Steel übertraf diesen Wert um 76,85 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der United States Steel-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 14, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 13,71 im überverkauften Bereich, und daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet United States Steel derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche. Die Differenz beträgt 8286,59 Prozentpunkte (0,6 % gegenüber 8287,2 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel derzeit 10,14, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.