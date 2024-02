Kompliment an alle United Natural Foods-Anleger!

United Natural Foods wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Natural Foods liegt bei einem Wert von 58, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist United Natural Foods damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die United Natural Foods-Aktie hat einen Wert von 18, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,46, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für United Natural Foods.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt United Natural Foods mit einer Rendite von -63,53 Prozent mehr als 231 Prozent darunter. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,73 Prozent. Auch hier liegt United Natural Foods mit 56,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.