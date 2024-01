Kompliment an alle Unilever-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Aktienkurs von Unilever hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,94 Prozent verzeichnet, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. Die Branche für persönliche Produkte verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 27,11 Prozent, wobei Unilever mit 33,05 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten haben 4 sie als gut eingestuft, während es keine schlechten Bewertungen gab. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4412,5 GBP, was einer Erwartung von 15,4 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Einstufung führt. Es wurden auch berechenbare Signale gefunden, die zu einer "Gut" Empfehlung führen.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Unilever-Aktie fundamental als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 13,48 liegt, während das Branchen-KGV bei 44 liegt. Daher wird die Aktie auch auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.