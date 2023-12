Kompliment an alle Ttec-Anleger!

Die Analysten schätzen die Aktie der Ttec auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Ttec, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD. Dies ergibt eine Erwartung von -100 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 21,38 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Ttec wurden interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung festgestellt. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da eine erhöhte Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Ttec liegt derzeit bei 5,14 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent für die "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -0,06 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ttec liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,9 für "IT-Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ttec daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.