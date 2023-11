Kompliment an alle Trane Technologies-Anleger!

Dividende: Trane hat eine Dividende von 1,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (16,82 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 15,33 Prozentpunkte, was die Einstufung als "Schlecht" rechtfertigt.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Trane-Aktie beträgt derzeit 192,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 222,71 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +15,75 Prozent, was Trane eine "Gut"-Bewertung einbringt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 207,74 USD eine Abweichung von +7,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Trane somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trane liegt bei 26,77, was 9 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von "Maschinen" (29,38). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Analysteneinschätzung: Die Trane-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet, wobei in den letzten zwölf Monaten 5 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (197,45 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,34 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Trane eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.