Kompliment an alle Trainline-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Trainline-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 23, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Trainline überverkauft (Wert: 29,58), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Trainline.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Trainline mit einem Kurs von 368,8 GBP inzwischen +13,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +30,44 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Trainline. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Trainline-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 4 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Kürzerfristig ergibt sich innerhalb eines Monats ein ähnliches Bild, mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 347 GBP angesiedelt, was einer möglichen Performance von -5,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die gesamte Analysteneinschätzung als "Neutral" bewertet.

