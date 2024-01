Kompliment an alle Toho Bank-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho Bank-Aktie wurde in den letzten Wochen von Anlegern neutral bewertet. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz. Die technische Analyse der Aktie ergibt jedoch ein gutes Gesamtbild. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 256,63 JPY, was einer positiven Differenz von +15,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein neutrales Signal. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen der letzten Tage.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Toho Bank aktuell mit einem Wert von 22,22 als überverkauft gilt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie jedoch die neutrale Einstufung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Toho Bank-Aktie laut der technischen Analyse eine gute Bewertung erhält, während die Anleger-Stimmung neutral ist.