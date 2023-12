Kompliment an alle Tian Chang-Anleger!

Die Aktie von Tian Chang gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 3,1 liegt sie insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 51,38 beträgt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tian Chang mit 5,19 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Somit ergibt sich eine Differenz von -0,78 Prozent zur Branchen-Durchschnittsdividendenrendite, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Chang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,42 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,49 HKD eine Abweichung von +16,67 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Tian Chang in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,7 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Insgesamt führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating für die Tian Chang-Aktie.