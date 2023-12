Kompliment an alle The Vitec-Anleger!

Die Videndum-Aktie erhält von Analysten eine durchweg positive Bewertung. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind alle als "Gut" eingestuft worden, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im Vergleich dazu gab es im letzten Monat keine neuen Einschätzungen seitens der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Videndum gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vorwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der fundamentalen Analyse wird die Videndum-Aktie aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 2,37 als unterbewertet eingestuft, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ein KGV von 32,81 haben. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte Videndum in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 0,12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,5 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag Videndum mit einer Rendite von 13,72 Prozent über dem Durchschnittswert von 4,9 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Videndum.