Kompliment an alle The British Land-Anleger!

Die British Land Co PLC-The-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 344,3 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 406 GBP, was einem Unterschied von +17,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 345,34 GBP liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +17,57 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die British Land Co PLC-The-Aktie also eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurden vor allem positive Themen und Kommentare festgestellt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die British Land Co PLC-The-Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutend verstärkte oder verminderte Diskussionen über das Unternehmen. Somit erhält die British Land Co PLC-The-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.