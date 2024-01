Kompliment an alle Tesco-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Tesco diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Laut tiefergehender und automatischer Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund, wodurch Tesco insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen wurde bei Tesco in den letzten Wochen festgestellt. Dadurch, dass negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Tesco für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tesco-Aktie ein Durchschnitt von 270,96 GBP für den Schlusskurs. Da der letzte Schlusskurs bei 292,5 GBP lag, gibt es eine Unterschied von +7,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (289,85 GBP) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,91 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Tesco erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Laut der Analysteneinschätzung wurde Tesco langfristig von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung 3 mal als Gut, 1 mal als Neutral und 0 mal als Schlecht bewertet. Insgesamt führten die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 0,85 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 295 GBP, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".