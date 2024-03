Kompliment an alle Telenor ASA-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Die Dividendenrendite für Telenor Asa beträgt derzeit 7,9 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 7,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist Telenor Asa auf 7-Tage-Basis momentan überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telenor Asa liegt mit 22,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 33, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.