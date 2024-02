Kompliment an alle Telekom Austria-Anleger!

Die Telekom Austria hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 8,06 EUR, was einer Entfernung von +16,31 Prozent vom GD200 (6,93 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 7,66 EUR ein "Gut"-Signal, da der Abstand +5,22 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Telekom Austria-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Telekom Austria-Aktie liegt bei 54 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich jedoch ein weniger positives Bild. Die Dividendenrendite der Telekom Austria liegt derzeit bei 4,15%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,37%. Mit einer Differenz von nur 1,23 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Telekom Austria positive Signale in Bezug auf den aktuellen Kurs und die Anleger-Stimmung, während die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies sind wichtige Faktoren für Anleger, die die Aktie im Auge behalten möchten.