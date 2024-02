Kompliment an alle Tarsus Pharmaceuticals Inc-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Tarsus-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 41 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 26,48, was bedeutet, dass die Tarsus-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tarsus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tarsus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 18,61 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 30,7 USD am letzten Handelstag führte zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten zwölf Monaten ergibt die Analysteneinschätzung für Tarsus 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 37,67 USD, was einer Empfehlung von 22,69 Prozent entspricht.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für die Tarsus-Aktie, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tarsus-Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung, während die weichen Faktoren eine neutrale Einschätzung ergeben.