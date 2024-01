Kompliment an alle Target-Anleger!

Target: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens Target verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,29 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multiline-Einzelhandel", die im Durchschnitt um -7,75 Prozent gefallen sind, konnte Target eine Outperformance von +0,46 Prozent erzielen. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 155,26 Prozent, wobei Target mit einer Rendite von 162,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie von Target in dieser Kategorie neutr bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Target als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 33,18 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 30,97. Beide Werte führen zu einer neutralen Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz im Netz, zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war schwach und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) bei 134,05 USD verzeichnet, während der Aktienkurs bei 142,42 USD liegt, was einer positiven Differenz von +6,24 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 125,57 USD, was einer Differenz von +13,42 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von Target aufgrund dieser Analyse als "Gut" eingestuft.