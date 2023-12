Kompliment an alle Talaris Therapeutics-Anleger!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Tourmaline Bio als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tourmaline Bio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,88, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,19, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tourmaline Bio verläuft aktuell bei 24,35 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 18,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,5 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 19,34 USD angenommen hat, was einer Differenz von -6,2 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Tourmaline Bio-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Die durchschnittliche Empfehlung für Tourmaline Bio aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 65 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 258,32 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Tourmaline Bio in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".