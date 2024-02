Kompliment an alle Talanx-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI), auch bekannt als Relative Strength Index, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Talanx heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Talanx überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI ist im Vergleich weniger stark schwankend und zeigt, dass Talanx auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Talanx-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat Talanx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,79 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche sind im Durchschnitt um 10,72 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Talanx im Branchenvergleich eine Outperformance von +40,08 Prozent erzielt hat. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,59 Prozent, wobei Talanx 45,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Talanx eine Dividendenrendite von 3,04 % aus, was 1,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,7 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält Talanx in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet hat die Aktie von Talanx ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,99, was 57 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche mit einem KGV von 23,4. Diese Kennzahl signalisiert somit eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.