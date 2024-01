Kompliment an alle Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Taiwan Semiconductor Manufacturing heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,17, was bedeutet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Taiwan Semiconductor Manufacturing. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich Taiwan Semiconductor Manufacturing in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1652,2 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 1944 MXN liegt, was einer Abweichung von +17,66 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1717,44 MXN über dem letzten Schlusskurs (+13,19 Prozent). In Summe wird Taiwan Semiconductor Manufacturing auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Taiwan Semiconductor Manufacturing in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie ist normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.