Arteris Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Arteris-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegt kein aktuelles Analystenupdate zu Arteris vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 12 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 81,27 Prozent entspricht. Somit erhält die Arteris-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Arteris bei 6,62 USD, was einer Entfernung von +4,09 Prozent vom GD200 (6,36 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 6,34 USD, was einem Abstand von +4,42 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ist daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Arteris liegt bei 79,09, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25 beträgt 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.