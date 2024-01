Kompliment an alle Supreme-Anleger!

Die technische Analyse der Supreme-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 108,18 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 117,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +8,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 109,78 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,03 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Über den analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an drei Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Supreme.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung zu Supreme abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt mit "Gut", da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 schlechte Einschätzungen vorliegen. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, liegt das Kursziel der Analysten im Durchschnitt bei 205 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 74,47 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, da der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 18,18 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,4, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt, aber im Gesamtbild zu einer weiteren "Gut"-Einstufung der Aktie führt.