Kompliment an alle Suess MicroTec-Anleger!

Die Aktie von Suess Microtec weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,74 Prozent auf, was 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als eher unrentables Investment angesehen wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch eher negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Suess Microtec derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein durchschnittliches KGV von 51 haben. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suess Microtec-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 18, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,57, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Suess Microtec.

