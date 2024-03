Kompliment an alle State-Anleger!

Für State liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 85 USD, was eine Steigerung um 12,36 Prozent vom letzten Schlusskurs (75,65 USD) bedeuten würde. Somit erhält die State-Aktie eine insgesamt "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der State bei 71,48 USD liegt, während die Aktie selbst bei 75,65 USD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +5,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 73,49 USD, was einem Abstand von +2,94 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für State in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb State eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positive Themen im Vordergrund standen. Die aktuelle Stimmung ist ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch State auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

