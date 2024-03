Kompliment an alle Starcore Mines-Anleger!

Die Aktie von Starcore Mines wird aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 7,57 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (338,11) ist die Aktie um 98 Prozent niedriger bewertet. Die fundamentalen Analysen deuten daher auf eine positive Einschätzung hin.

Langfristig betrachtet, wird die Aktie von Starcore Mines von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, bewerten 1 sie als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Bewertungen gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 0,67 CAD, was einer Erwartung von 570 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Einschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Starcore Mines mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau (3,5 %). Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Starcore Mines ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive fundamentale Analyse und langfristige Einschätzung der Aktie von Starcore Mines, während die Dividendenpolitik und die Anlegerstimmung als neutral bis negativ bewertet werden.