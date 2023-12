Kompliment an alle Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1-Anleger!

Standard Chartered wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat auch konkrete Signale analysiert und dabei 4 positive und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Standard Chartered aktuell 14,5, was 72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Standard Chartered als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 45,87, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 51,44, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Einschätzungen der Analysten für Standard Chartered waren in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv, mit 5 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Dies entspricht im Schnitt einem "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 956,33 GBP, was einem Potenzial von 45,12 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Standard Chartered-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.